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Почувствовал недомогание: на омской трассе легковушка врезалась в грузовик

Водителя госпитализировали.

Источник: Om1 Омск

8 октября в 13:40 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии. Установлено, что 67-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» двигался по автодороге Челябинск — Новосибирск. В районе 812 километра он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Fuso Canter, которым управлял 29-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки получил множественные травмы и был госпитализирован. По словам инспекторов, он совершил необоснованный манёвр, так как почувствовал недомогание в дороге.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что студенты ОмГТУ Данила Ковалёв, Максим Лугин и Максим Радле-Десятник работают над созданием компьютерной игры «Тайна метро». В основе сюжета — история подростка, который исследует подземные сооружения Омска, чтобы разгадать тайну, не позволяющую покинуть город.