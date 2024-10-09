Почувствовал недомогание: на омской трассе легковушка врезалась в грузовик

8 октября в 13:40 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии. Установлено, что 67-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» двигался по автодороге Челябинск — Новосибирск. В районе 812 километра он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Fuso Canter, которым управлял 29-летний мужчина.
В результате ДТП водитель легковушки получил множественные травмы и был госпитализирован. По словам инспекторов, он совершил необоснованный манёвр, так как почувствовал недомогание в дороге.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что студенты ОмГТУ Данила Ковалёв, Максим Лугин и Максим Радле-Десятник работают над созданием компьютерной игры «Тайна метро». В основе сюжета — история подростка, который исследует подземные сооружения Омска, чтобы разгадать тайну, не позволяющую покинуть город.