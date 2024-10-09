Почувствовал недомогание: на омской трассе легковушка врезалась в грузовик

8 октября в 13:40 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии. Установлено, что 67-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» двигался по автодороге Челябинск — Новосибирск. В районе 812 километра он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Fuso Canter, которым управлял 29-летний мужчина.