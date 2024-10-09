Новосибирские полицейские вычислили с беспилотника похитителей металла

На станции Инская в Новосибирске транспортные полицейские раскрыли серию краж металла на сумму более 4 миллионов рублей. Для того, чтобы вычислить подозреваемых правоохранители использовали беспилотник.
По версии следствия, компаньоны КАМАЗами вывозили содержащий медь металлолом с территории завода, который производит детали для железнодорожных путей. Причем, грузовики с ворованным цветметом выезжали через КПП без проведения досмотра.
Полицейские запустили в небо беспилотник и с него зафиксировали, как самосвал с цветметом покинул территорию предприятия и отправился к месту разгрузки. Далее КАМАЗ был остановлен, а в кузове сотрудники МВД обнаружили почти три тонны ценного груза. Фигуранты планировали сдать его в пункт приема металлолома. Как выяснилось, это был далеко не первый их рейс.
— Ранее аналогичным способом злоумышленники вывезли с завода и сдали в металлолом более трех с половиной тонны медных производственных отходов. Общая масса похищенного металла составила почти 6300 килограммов, а ущерб, причиненный транспортному предприятию, превысил четыре миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
Предполагаемых похитителей металла задержали, им инкриминируют ч.4, ст. 158 УК (кража).
Ранее ограбление новосибирского ломбарда попало на видео.
Иван ЛУДНОВ.