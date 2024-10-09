Новосибирские полицейские вычислили с беспилотника похитителей металла

Полицейские запустили в небо беспилотник и с него зафиксировали, как самосвал с цветметом покинул территорию предприятия и отправился к месту разгрузки. Далее КАМАЗ был остановлен, а в кузове сотрудники МВД обнаружили почти три тонны ценного груза. Фигуранты планировали сдать его в пункт приема металлолома. Как выяснилось, это был далеко не первый их рейс.