Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии

«Курбангалеева Фарида Рашидовна* объявлена в международный розыск», — говорится в документах.
Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Бывшей телеведущей заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды (часть 2 статьи 205−2 и пункт «д» части 2 статьи 207−3 УК РФ).
Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы «Вести» телеканала «Россия 1». Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.