Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, обвиняемая в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды, объявлена в международный розыск, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«Курбангалеева Фарида Рашидовна* объявлена в международный розыск», — говорится в документах.

Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.

Бывшей телеведущей заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды (часть 2 статьи 205−2 и пункт «д» части 2 статьи 207−3 УК РФ).

Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.

Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы «Вести» телеканала «Россия 1». Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.

В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.

расследование