Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае

Ранее ведомство сообщало, что склад, внутри которого находятся ёмкости с ацетоном и пеллеты, горит на площади более 1,5 тысяч квадратных метров в Красноярском крае. Позже стало известно, что площадь пожара выросла до 1,6 тысячи «квадратов», огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом здания.