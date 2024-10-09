Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Причиной пожара на складе в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочных работах на кровле, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что склад, внутри которого находятся ёмкости с ацетоном и пеллеты, горит на площади более 1,5 тысяч квадратных метров в Красноярском крае. Позже стало известно, что площадь пожара выросла до 1,6 тысячи «квадратов», огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом здания.
«Дознаватель МЧС России установил: предварительно, причиной пожара в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочной работе на кровле», — говорится в сообщении МЧС России.