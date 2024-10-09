В Ростове возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего на заводе «Ростсельмаш»

Вчера, 8 октября, на заводе «Ростсельмаш» погиб 55-летний электрогазосварщик в результате падения с высоты. По предварительным данным мужчина оступился.
По уголовному делу следователем выполняются необходимые следственные мероприятия.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее гибель рабочего (ч. 2 ст. 143 УК РФ).Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Вчера, 8 октября, на заводе «Ростсельмаш» погиб 55-летний электрогазосварщик в результате падения с высоты. По предварительным данным мужчина оступился.
По уголовному делу следователем выполняются необходимые следственные мероприятия.