Хабаровский краевой музыкальный театр обнесут забором сегодня к вечеру

— Работы завершим сегодня, начали строить забор с утра, вполне успеваем. Здание нужно огородить потому, что есть возможность обрушения балок с передней стороны театра (где находилась входная группа), и чтобы никто не попал на опасную территорию, — рассказал один из рабочих.