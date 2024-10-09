Хабаровский краевой музыкальный театр обнесут забором сегодня к вечеру

Рабочая бригада приступила к возведению ограждения вокруг сгоревшего Хабаровского краевого музыкального академического театра. По словам рабочих, завершат возведение забора они в течение одного дня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Работы завершим сегодня, начали строить забор с утра, вполне успеваем. Здание нужно огородить потому, что есть возможность обрушения балок с передней стороны театра (где находилась входная группа), и чтобы никто не попал на опасную территорию, — рассказал один из рабочих.
На месте также дежурят несколько полицейских, которые следят за тем, чтобы никто из посторонних не проник на опасный объект.
Теперь специальной комиссии предстоит детально обследовать пострадавшее здание, чтобы принять решение о том, насколько объект опасен, можно ли что-то сохранить при восстановлении здания, или оно полностью подлежит сносу.