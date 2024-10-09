Агента мебельной фирмы в Новосибирске осудили за мошенничество

В итоге кухни и шкафа на сотни тысяч рублей заказчики так и не дождались. Почти год обманутые клиенты добивались возбуждения уголовного дела в отношении мебельной мастерицы. Выяснилось, что Рощина раньше уже проворачивала подобную аферу и сумела выйти сухой из воды, оформив самобанкротсво.