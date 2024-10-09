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Агента мебельной фирмы в Новосибирске осудили за мошенничество

За дюжину эпизодов мошенничества на сотни тысяч рублей Юлия Рощина отделалась условным сроком.

Источник: Freepik

9 октября новосибирский суд огласил обвинительный приговор агенту мебельной компании «Комплект Сервис НСК» Юлии Рощиной. Об этом «Прецеденту» рассказала одна из пострадавших Анастасия.

— Три года условного срока ей назначили наказание. Хотя прокурор добивался колонии-поселения. Также Рощину обязали погасить ущерб. 12 эпизодов мошенничества у нее, пострадавших чуть меньше: у некоторых по несколько договоров на изготовление мебели заключено, — сообщила Анастасия.

Напомним, Юлия Рощина от имени «Комплект Сервис НСК», принимала у новосибирцев оплату за изготовление мебели, приезжала на замеры, а потом кормили их «завтраками», не выполняя условия договора.

В итоге кухни и шкафа на сотни тысяч рублей заказчики так и не дождались. Почти год обманутые клиенты добивались возбуждения уголовного дела в отношении мебельной мастерицы. Выяснилось, что Рощина раньше уже проворачивала подобную аферу и сумела выйти сухой из воды, оформив самобанкротсво.

Подробно схему мошенничества мы описали в нашем сюжете.

В сентябре стало известно, что новосибирский бизнесмен украл 6 миллионов на мебели. Его коммерческая организация выпускала медицинскую мебель, не имея сертификата на этот вид деятельности.

Виктор БОБРОВНИКОВ.