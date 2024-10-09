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В Сосновоборске группа подростков жестоко избила прохожего

В Сосновоборске оперативники уголовного розыска установили подростков, причинивших телесные повреждения прохожему.

Источник: ГУ МВД

9 октября в Сосновоборске оперативники уголовного розыска нашли подростков, которые жестоко избили прохожего на улице Ленинского комсомола. Как рассказали в МВД Красноярского края, ролик с нападением на мужчину появился в социальных сетях и местных телеграм-каналах в минувшие выходные.

— Информация в установленном порядке была зарегистрирована в дежурной части. При этом сообщений в полицию от потерпевших либо от очевидцев происшествия не поступало, — добавили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов установили трех причастных к инциденту. Агрессорами оказались трое местных жителей: двое 16-летних подростков и еще один — 17-летний. По их словам, конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность потерпевшего. Проводится проверка.