В Сосновоборске группа подростков жестоко избила прохожего

9 октября в Сосновоборске оперативники уголовного розыска нашли подростков, которые жестоко избили прохожего на улице Ленинского комсомола. Как рассказали в МВД Красноярского края, ролик с нападением на мужчину появился в социальных сетях и местных телеграм-каналах в минувшие выходные.
— Информация в установленном порядке была зарегистрирована в дежурной части. При этом сообщений в полицию от потерпевших либо от очевидцев происшествия не поступало, — добавили в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов установили трех причастных к инциденту. Агрессорами оказались трое местных жителей: двое 16-летних подростков и еще один — 17-летний. По их словам, конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность потерпевшего. Проводится проверка.