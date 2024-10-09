В Сосновоборске группа подростков жестоко избила прохожего

9 октября в Сосновоборске оперативники уголовного розыска нашли подростков, которые жестоко избили прохожего на улице Ленинского комсомола. Как рассказали в МВД Красноярского края, ролик с нападением на мужчину появился в социальных сетях и местных телеграм-каналах в минувшие выходные.