В Пермском крае строитель получил тяжёлые травмы, упав с разрушенных лесов

Инцидент с мужчиной произошёл в Прикамье 4 октября. Работник ООО «Строительно-монтажный трест “Березниковское шахтостроительное управление”» поднимался на строительные леса для проведения демонтажных работ. В один момент мужчина рухнул с высоты четырёх метров и получил тяжёлую травму. После происшествия была организована комиссия для расследования инцидента.