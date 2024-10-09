В Пермском крае строитель получил тяжёлые травмы, упав с разрушенных лесов

Строитель в Пермском крае получил тяжёлые травмы, упав с разрушенных лесов на предприятии, сообщает региональная Госинспекция труда.
Инцидент с мужчиной произошёл в Прикамье 4 октября. Работник ООО «Строительно-монтажный трест “Березниковское шахтостроительное управление”» поднимался на строительные леса для проведения демонтажных работ. В один момент мужчина рухнул с высоты четырёх метров и получил тяжёлую травму. После происшествия была организована комиссия для расследования инцидента.
«В ходе осмотра установлено, что каска, выданная работнику, не соответствовала требованиям безопасности. Строительные леса, используемые в производстве работ, разрушились в процессе эксплуатации, в местах подъема работников отсутствовали схемы расположения лесов и допустимые нагрузки», — рассказывает Госинспекция труда региона.
После завершения расследования все материалы будут направлены в следственные органы, которые примут решение о привлечении виновных к уголовной ответственности.