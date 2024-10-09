17-летнего подростка во всём чёрном не могут найти с августа в Хабаровске

В Хабаровске третий месяц разыскивают пропавшего без вести 17-летнего подростка. Ориентировку разместил Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
По данным волонтёров, Павел Михайлов исчез 7 августа на улице Яшина. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Семья не может выйти с подростком на контакт, сам он тоже не выходит на связь.
«Паша, родные переживают и ждут тебя домой», — обратились к школьнику представители отряда.
«Лига Спас» перечислила приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза. Был одет в чёрную кофту с капюшоном, чёрную футболку, чёрные штаны и чёрные кроссовки. Всех, кто видел похожего парня либо знает, где он сейчас, просят связаться с представителями отряда или позвонить в экстренные службы.