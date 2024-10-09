Один человек погиб в аварии с самокатами в Омске

Вандализм
Случаи вандализма с самокатами фиксируются в Омске практически еженедельно. Вушбайки выбрасывают в реки, забрасывают на крыши остановок или ломают пополам. Между тем в пресс-службе кикшеринга заявляют, что количество инцидентов с самокатами по-прежнему носит единичный характер.
«Мы не видим всплеска вандализма в городе. Как и в прошлые сезоны, речь идет о единичных инцидентах. Просто подобные случаи охотно тиражируются медиа и СМИ, поэтому создается обманчивое впечатление массовости этого явления. Часто бывает и так, что видео из другого региона набирает популярность в Омске, хотя инцидент не имеет к городу никакого отношения», — рассказал представитель пресс-службы Whoosh Денис Балакирев.
Несмотря на то, что случаи вандализма, по данным представителей сервиса, единичны, для нарушителей предусмотрено наказание. Так, в договоре прописано, что за умышленное повреждение самоката пользователю грозит штраф до 90 тысяч рублей. «При этом речь идет именно о повреждениях, нанесенных со злым умыслом. Если же они стали результатом форс-мажора или были нанесены в процессе эксплуатации, штраф не выставляется. При вандализме мы также обращаемся в полицию. В зависимости от масштаба инцидента может быть заведено как административное, так и уголовное дело», — рассказали в пресс-службе.
Самокат на крыше остановки
Электрический самокат на крыше остановки общественного транспорта «ПТСК». С какой целью это было сделано, непонятно. На данный момент нарушители не найдены. В компании Whoosh подчеркнули, что в любых нештатных ситуациях с самокатами обращаются в полицию.
Самокат на дне реки
Житель Омска ради увеличения количества просмотров своего контента в социальных сетях на камеру утопил в реке электрический самокат. Полиция возбудила уголовное дело, а после того, как нарушителя нашли, суд приговорил его к уплате штрафа в 35 тысяч рублей.
Два самоката в Иртыше
Несмотря на явную незаконность отправки самокатов вплавь, у предыдущего нашего «героя» нашлись последователи. Два подростка бросили в Иртыш самокаты, а третий — снимал это на видео. Теперь хулиганов ищет полиция. Им грозит немалый штраф, в том числе, и за загрязнение реки.
Сломанный пополам
Накануне в городке Нефтяников в Омске корреспондент «АиФ в Омске» обнаружил сломанный пополам самокат. В кикшеринге пообещали починить сломанное имущество и вернуть вушбайк на место.
Наступление самокатов
Несмотря на то, что омичи допускают акты вандализма в отношении самокатов, чаще всего люди все-таки пользуются вушбайками по прямому назначению.
По субъективным оценкам, в прошлом году самокатов на улицах города было гораздо меньше. Оказалось, что не только по субъективным. "В этом сезоне на улицах Омска представлено более 2000 самокатов Whoosh, на 40% больше, чем в прошлом сезоне. Количество самокатов определяется высокой востребованностью кикшеринга в качестве нового вида городского транспорта в городе.
В прошлом году жители города совершили около миллиона поездок, что почти на 40% превысило показатели предыдущего сезона. Итоги 2024 года мы пока не подвели, но похоже, что и в текущем сезоне мы увидим рост популярности электросамокатов в городе", — говорит Денис Балакирев.
Ограничение скорости
Все самокаты сервиса Whoosh априори не могут развивать скорость больше 25-ти километров в час. Такое ограничение прописано в правилах дорожного движения. Если самокат попадает в зону отдыха или в место скопления пешеходов, он автоматически замедляется до 15 километров в час или останавливается. Есть в городе зоны и где самокат ехать не будет.
«Есть зоны, где проезд на самокате Whoosh запрещен: квартал у Краеведческого музея, скейт-парк, Ленинградский проспект и Ленинградский мост и другие. В таких зонах самокат плавно останавливается и продолжить движение можно только пешком, ведя самокат рядом с собой», — уточнил Денис Балакирев.
Прописаны в правилах и места стоянки самокатов. Оказывается, оставить самокат после окончания поездки где угодно невозможно: система не позволяет завершать поездки за пределами зон виртуальной парковки.
«За неправильную парковку — когда самокат перекрывает проход или проезд — предусмотрен штраф. 500 рублей — при первом нарушении, 1000 — при повторении, при систематических нарушениях мы блокируем аккаунт», — рассказали в пресс-службе Whoosh.
Аварии с самокатами
В сервисе Whoosh отметили, что в 2024 году доля аварий с самокатами составила не более 0,1% от общего числа поездок на самокатах этого сервиса. В пресс-службе ГИБДД по Омской области между тем рассказали: по данным на начало октября, в регионе зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия с участием самокатов, в которых пострадал 81 человек. 34 человека из пострадавших — дети.
В прошлом году полиция зафиксировала 84 аварии с участием самокатов, в которых пострадали 86 человек, 1 человек получил несовместимые с жизнью травмы, 25 из пострадавших — дети.
Окончание сезона
У сервиса нет точной даты, когда с улиц города исчезнут самокаты. Обычно ориентируются по погоде. «Если ночью во время заморозков на асфальте появится гололедица или снег, которые днём растают, мы включим режим паузы — самокаты останутся на улицах города, но до потепления начать поездку на них будет невозможно. Когда днём воздух будет прогреваться до плюсовых значений, возможность аренды вернется. Как только днем установится стабильный минус и поездки станут некомфортными и небезопасными, самокаты Whoosh уйдут на зимние каникулы», — рассказали в пресс-службе Whoosh.
Самокаты становятся все более привычным и удобным способом передвижения для горожан любого возраста. А акты вандализма с ними, похоже, прочно входят в нашу жизнь — любители портить, а не созидать — были, есть, и будут во все времена.