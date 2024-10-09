Один человек погиб в аварии с самокатами в Омске

Несмотря на то, что случаи вандализма, по данным представителей сервиса, единичны, для нарушителей предусмотрено наказание. Так, в договоре прописано, что за умышленное повреждение самоката пользователю грозит штраф до 90 тысяч рублей. «При этом речь идет именно о повреждениях, нанесенных со злым умыслом. Если же они стали результатом форс-мажора или были нанесены в процессе эксплуатации, штраф не выставляется. При вандализме мы также обращаемся в полицию. В зависимости от масштаба инцидента может быть заведено как административное, так и уголовное дело», — рассказали в пресс-службе.