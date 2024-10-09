Под Красноярском произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика

Как заявили Newslab в ГАИ, инспекторы выехали на место для выяснения обстоятельств ДТП.
Кадры аварии появились в паблике «ЧП Красноярск». На них видно, что трасса заметена снегом. Передняя кабина грузовика сильно помята, а автобус при столкновении развернуло, из-за чего он перегородил часть дороги.
В непогоду будьте аккуратнее на дорогах, не совершайте резких маневров и соблюдайте дистанцию. Напомним, недавно красноярская Госавтоинспекция призвала водителей подготовиться к смене сезонов и «переобуться», поскольку на загородных трассах может выпадать снег и образовываться гололедица.