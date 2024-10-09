В Уфе ограничат движение на Затонском мосту

Новые ограничения вводятся на Затонском мосту в Уфе. Как сообщили в городской администрации, завтра, 10 октября, и до следующего вторника будет частично ограничено движения транспорта из-за ремонта дороги.
— На объекте продолжаются ремонтные работы от Затонского моста до перекрестка с круговым движением, — пояснили в мэрии.
Во время фрезерования будут перекрывать по одной полосе, при укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия — по две полосы проезжей части. Жителей Уфы просят заранее планировать маршрут с учетом возможных пробок.
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