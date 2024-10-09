Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обладательница титула «Самые большие губы России» пропала в Сочи

Молодая женщина с самыми большими губами в России пропала в Сочи.

Источник: Личная страница героя публикации в соцсети

Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на 35-летнюю Кристину Кожевникову (Рэй). Молодая женщина пропала в Сочи 28 сентября.

Волонтеры озвучивают приметы Кристины: рост 182 см, среднего телосложения, волосы каштановые, глаза зеленые.

Одежда: белая майка, зеленые шорты, красные кроссовки.

Несколько лет назад Кристина сделала пластическую операцию и заслужила титул «Самые большие губы России» (существует и такой рейтинг). Это не все отличительные особенности ее внешности, которые, как Кристина Рэй заявляла позже, не принял социум. Женщина одно время носила рожки.

А потом пластические хирурги смогли исправить ошибки коллег и вернуть ее внешность.

Однако позже она решила вернуться к природной внешности и вновь сделала пластическую операцию.

В последнее время молодая женщина жила и работала в Сочи в индустрии косметологии.

Ориентировки разосланы во все отделы полиции.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Кристины Кожевниковой, просят звонить в полицию или по телефонам горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае (Горячая линия отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).