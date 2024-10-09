Обладательница титула «Самые большие губы России» пропала в Сочи

Несколько лет назад Кристина сделала пластическую операцию и заслужила титул «Самые большие губы России» (существует и такой рейтинг). Это не все отличительные особенности ее внешности, которые, как Кристина Рэй заявляла позже, не принял социум. Женщина одно время носила рожки.