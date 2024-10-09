Обладательница титула «Самые большие губы России» пропала в Сочи

Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на 35-летнюю Кристину Кожевникову (Рэй). Молодая женщина пропала в Сочи 28 сентября.
Волонтеры озвучивают приметы Кристины: рост 182 см, среднего телосложения, волосы каштановые, глаза зеленые.
Одежда: белая майка, зеленые шорты, красные кроссовки.
Несколько лет назад Кристина сделала пластическую операцию и заслужила титул «Самые большие губы России» (существует и такой рейтинг). Это не все отличительные особенности ее внешности, которые, как Кристина Рэй заявляла позже, не принял социум. Женщина одно время носила рожки.
А потом пластические хирурги смогли исправить ошибки коллег и вернуть ее внешность.
Однако позже она решила вернуться к природной внешности и вновь сделала пластическую операцию.
В последнее время молодая женщина жила и работала в Сочи в индустрии косметологии.
Ориентировки разосланы во все отделы полиции.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Кристины Кожевниковой, просят звонить в полицию или по телефонам горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае (Горячая линия отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).