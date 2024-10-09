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В Екатеринбурге орудуют мошенники под видом ремонтников

Екатеринбуржцы жалуются на сервисный центр, где работают мошенники.

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга жалуются на мошенников, которые выдают себя за ремонтников. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Компания по оказанию ремонтных и сантехнических работ предлагает услуги по завышенным ценам. Иной раз стоимость работ выше в десятки раз. Жалобы поступают не первый год. Первые упоминая ее были еще в 2019 году.

По словам клиентов сервиса, к ним обращаются сотрудники колл-центра через подменные номера. Изначально цены называют средние по рынку. Однако, когда мастер приходит на объект, стоимость услуг резко становится выше.

Квитанции, которые выдают рабочие, оформляются на подставные фирмы. В них не указан ИНН. С таким «документом» невозможно обратиться в суд. А после завершения работ мастерами, проблемы возвращаются вновь. Ремонт выполняется не качественно.