В Екатеринбурге орудуют мошенники под видом ремонтников

Жители Екатеринбурга жалуются на мошенников, которые выдают себя за ремонтников. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Компания по оказанию ремонтных и сантехнических работ предлагает услуги по завышенным ценам. Иной раз стоимость работ выше в десятки раз. Жалобы поступают не первый год. Первые упоминая ее были еще в 2019 году.
По словам клиентов сервиса, к ним обращаются сотрудники колл-центра через подменные номера. Изначально цены называют средние по рынку. Однако, когда мастер приходит на объект, стоимость услуг резко становится выше.
Квитанции, которые выдают рабочие, оформляются на подставные фирмы. В них не указан ИНН. С таким «документом» невозможно обратиться в суд. А после завершения работ мастерами, проблемы возвращаются вновь. Ремонт выполняется не качественно.