Обидчивая женщина едва не спалила квартиру жительницы Башкирии.

«Ее преступные действия не были доведены до конца, поскольку от шума проснулась владелица жилья и выкинула горящие бутылки обратно на улицу. Причастность подсудимой установлена по результатам генетической и трасологической экспертиз, под весом предъявленных доказательств она признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», — проинформировали в ведомстве.