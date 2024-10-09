Обидчивая женщина едва не спалила квартиру жительницы Башкирии.

Жительницу Башкирии осудили за попытку поджечь чужую квартиру из-за конфликта за парковочное место.
Кумертауский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летней женщины по статье «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в ноябре прошлого года женщина, испытывая личную неприязнь к пожилой жительнице Кумертау из-за конфликта по поводу парковочного места во дворе жилого дома и взаимных оскорблений, приобрела легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы отомстить за все обиды.
Рано утром на своем автомобиле она приехала из соседней республики к дому горожанки. Находясь под окном квартиры первого этажа, используя металлическую трубу с закрепленным на ней молотком, разбила стекло и подожгла две стеклянные бутылки с зажигательной смесью, которые забросила внутрь и скрылась с места происшествия.
«Ее преступные действия не были доведены до конца, поскольку от шума проснулась владелица жилья и выкинула горящие бутылки обратно на улицу. Причастность подсудимой установлена по результатам генетической и трасологической экспертиз, под весом предъявленных доказательств она признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», — проинформировали в ведомстве.