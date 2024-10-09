15 лет колонии грозит свердловчанке, утопившей свою подругу из мести

В Кушве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве. Перед судом предстанет 38-летняя местная жительница, утопившая свою знакомую в городском пруду из мести за дачу изобличающих показаний в суде. Женщина в середине августа 2024 года поругалась с подругой, с которой вместе распивала спиртное.
«Разногласия между ними возникли по причине того, что подруга за несколько дней до этого дала изобличающие обвиняемую показания в суде по уголовному делу об угрозе убийством, высказанной обвиняемой в адрес сожителя потерпевшей. Имея умысел на убийство девушки, обвиняемая за волосы из дома повела ее в сторону Верхнетуринского городского пруда, а затем затащила в воду», — рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Обвиняемая удерживала свою жертву под водой, пока та не перестала совершать активные действия по сопротивлению и не задохнулась.
В скором времени уголовное дело рассмотрит Кушвинский городской суд. Свердловчанке грозит до 15 лет лишение свободы.