15 лет колонии грозит свердловчанке, утопившей свою подругу из мести

«Разногласия между ними возникли по причине того, что подруга за несколько дней до этого дала изобличающие обвиняемую показания в суде по уголовному делу об угрозе убийством, высказанной обвиняемой в адрес сожителя потерпевшей. Имея умысел на убийство девушки, обвиняемая за волосы из дома повела ее в сторону Верхнетуринского городского пруда, а затем затащила в воду», — рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.