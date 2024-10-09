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Пожар на нефтебазе в Феодосии — что показал анализ 262 проб воздуха

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю исследовали 262 пробы атмосферного воздуха в связи с пожаром на нефтебазе в Феодосии. По данным межрегионального управления ведомства, отклонений от нормы не выявлено.

Источник: РИА "Новости"

«С 7 октября исследовано 262 пробы атмосферного воздуха, по результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено, радиационный фонд в пределах нормы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Мониторинг качества атмосферного воздуха проводится на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Воздух в районе жилой застройк и вокруг Феодосийской нефтебазы пригоден для дыхания. Превышения норм содержания вредных веществ не зарегистрировано, сообщала во вторник руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На данный момент развернуты два эвакопункта на базе школ № 9 и 12, а также пункты временного размещения в пансионатах и отелях города.

Ночью с 7 на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан, проживающих в районе Черноморской набережной, — в ПВР было доставлено 1047 человек. Позже началась эвакуация жителей микрорайона Северный.

В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.

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