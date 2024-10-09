Пожар на нефтебазе в Феодосии — что показал анализ 262 проб воздуха

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На данный момент развернуты два эвакопункта на базе школ № 9 и 12, а также пункты временного размещения в пансионатах и отелях города.