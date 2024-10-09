Житель Башкирии создал банду и вымогал у людей деньги

Так, одной из жертв стал мужчина, у которого бандиты вымогали 200 тысяч рублей. Они угрожали ему расправой и травматическими пистолетами, звонили родственникам и приходили на работу. Также обвиняемые причастны к краже автомобиля, который они продали за 625 тысяч рублей. Всего на счету банды 10 преступлений.