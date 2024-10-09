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Поножовщина на «Апрашке» привела к уголовному делу

На территории рынка «Апраксин двор» в Петербурге произошла драка с применением холодного оружия. Двое мужчин не поделили машину, и один из них взялся за нож, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сообщение о случившемся поступило в полицию вечером 8 октября. Инцидент произошел на территории рынка возле корпуса № 50. По данным главка, один из участников конфликта без спроса взял машину другого.

Спор об авто закончился поножовщиной — владелец иномарки Volkswagen Polo схватил нож и воткнул его в бедро своему оппоненту, сообщили в региональном ГУ МВД. Пострадавшего госпитализировали, как выяснили полицейские, мужчине 32 года, он приехал в Петербург с Северного Кавказа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

«Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника», — сообщили в управлении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 150 человек были доставлены в военкоматы после рейда на Сенном и «Апрашке».