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В Волгоградской области иностранец пойдет под суд за убийство мужчины

Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ночь на 6 августа 2024 года в ходе распития спиртных напитков между гражданином Узбекистана и его приятелем, с которым они вместе проживали в Михайловке, произошел конфликт. Первый схватил кухонный нож и нанес товарищу несколько ударов, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Потерпевший выбежал на улицу и начал просить помощи у прохожих, те вызвали бригаду врачей. Но оперативно прибывшие на место медики констатировали его смерть.

В настоящее время уже завершено расследование уголовного дела. Мужчине предъявили обвинение, а уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения.