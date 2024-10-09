В Волгоградской области иностранец пойдет под суд за убийство мужчины

В ночь на 6 августа 2024 года в ходе распития спиртных напитков между гражданином Узбекистана и его приятелем, с которым они вместе проживали в Михайловке, произошел конфликт. Первый схватил кухонный нож и нанес товарищу несколько ударов, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Потерпевший выбежал на улицу и начал просить помощи у прохожих, те вызвали бригаду врачей. Но оперативно прибывшие на место медики констатировали его смерть.
В настоящее время уже завершено расследование уголовного дела. Мужчине предъявили обвинение, а уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения.