В Волгоградской области иностранец пойдет под суд за убийство мужчины

В ночь на 6 августа 2024 года в ходе распития спиртных напитков между гражданином Узбекистана и его приятелем, с которым они вместе проживали в Михайловке, произошел конфликт. Первый схватил кухонный нож и нанес товарищу несколько ударов, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.