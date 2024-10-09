В центре Волгограда «Рено» протаранил мотоцикл «Ямаха»

На трассах Волгоградской области за минувшие сутки произошло три аварии с пострадавшими. В одном из ДТП травмы получил мотоциклист. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, дорожное происшествие случилось 8 октября в Центральном районе.
— В 09.15 часов напротив дома № 7 на улице Гагарина произошло столкновение автомобиля «Рено Меган» и мотоцикла «Ямаха», — уточнили в пресс-службе полиции.
Мотоциклиста увезли в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.