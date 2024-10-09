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В Феодосии горела квартира: сотрудники МЧС спасли пенсионера

В Феодосии произошёл пожар в квартире на втором этаже жилого дома.

В Феодосии произошёл пожар в квартире на втором этаже жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

Спасатели вывели из задымлённого подъезда 20 человек, в том числе 7 детей. Из горящей квартиры был спасён 78-летний мужчина. Его госпитализировали.

Пожар на площади 15 квадратных метров потушили 15 специалистов и 3 единицы техники. Предположительная причина пожара — поджог.

Ранее «МК в Крыму» писал, что в Севастополе сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в квартире. Площадь пожара была 10 квадратных метров.

пожары
МЧС