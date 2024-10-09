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Пожар произошел в историческом здании на Рождественской улице

Огонь раскинулся по площади 150 кв. метров.

Источник: МЧС РФ

Административно-жилое здание загорелось на Рождественской улице в Нижнем Новгороде. Пожар произошел посреди ночи, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Там загорелся дом № 44 по Рождественской улице. Согласно историческим справкам, здание принадлежало семейству торговцев железом Зуровых.

Огонь раскинулся по площади 150 кв. метров. Его тушили 57 пожарных МЧС России при помощи 15 единиц техники. К шести часам утра возгорание удалось ликвидировать.

Никто не пострадал. Пожарные спасли одного человека, еще 15 эвакуировались самостоятельно.

Причина возгорания неизвестна.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сегодня утром также горел павильон на радиорынке в Кузнечихе.

МЧС
пожары