Пожар произошел в историческом здании на Рождественской улице

Административно-жилое здание загорелось на Рождественской улице в Нижнем Новгороде. Пожар произошел посреди ночи, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Там загорелся дом № 44 по Рождественской улице. Согласно историческим справкам, здание принадлежало семейству торговцев железом Зуровых.
Огонь раскинулся по площади 150 кв. метров. Его тушили 57 пожарных МЧС России при помощи 15 единиц техники. К шести часам утра возгорание удалось ликвидировать.
Никто не пострадал. Пожарные спасли одного человека, еще 15 эвакуировались самостоятельно.
Причина возгорания неизвестна.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сегодня утром также горел павильон на радиорынке в Кузнечихе.