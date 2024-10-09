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Сгоревший автомобиль с телом мужчины обнаружили в Талдыкоргане

В Талдыкоргане на объездной трассе обнаружили сгоревший автомобиль, в салоне которого было тело мужчины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Источник: Getty Images

Информация о происшествии распространятся в соцсетях. Как рассказали в одном из пабликов в Instagram, 8 октября на объездной дороге был обнаружен сгоревший автомобиль KIA К7, в салоне которого находилось обгоревшее тело мужчины.

Автор поста предположил, что водителя убили и сожгли вместе с автомобилем.

«Ужасающий случай. В Талдыкоргане обнаружили сгоревший автомобиль KIA К7 и обгоревшее тело мужчины на заднем сиденье. По информации, мужчину убили и сожгли вместе с автомобилем», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что полиция возбудила по факту уголовное дело и назначила экспертизу.

Предположительно, погибшим является 47-летний местный житель, числившийся без вести пропавшим.

«По данному факту проводится досудебное расследование, а также все необходимые следственные действия. В соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК дальнейшая информация в рамках следствия не подлежит разглашению», — сообщили в пресс-службе ДП области Жетісу.

В ведомстве дополнили, что расследование взято руководством областного департамента полиции и прокуратурой на особый контроль.

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