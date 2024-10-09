ЧВК «Вагнер» вернула тела погибших во время боя в Мали бойцов

«В ночь на 30 сентября 2024 года FAMA (Вооруженные силы Мали. — РБК) и российские союзники выдвинулись для того, чтобы вернуть тела своих погибших товарищей, и сегодня исполнили свой долг», — уточнил Иванов. Он добавил, что это была «важная и ответственная миссия, которую обязательно нужно было выполнить». Для того чтобы вернуть тела, колонна ЧВК «Вагнер» «прошла труднейшие участки пустынной местности, кишащей азавадскими боевиками», сообщил канал «Разгрузка Вагнера». «Несмотря на постоянные попытки террористов контратаковать, задача была выполнена», — сообщили там. По словам главы СОМБ, погибших похоронят с почестями.