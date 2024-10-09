Свердловчанин оказался единственным выжившим альпинистом в горах Непала

Инцидент произошел 8 октября 2024 года. Когда группа собралась подниматься, житель Свердловской области Валерий Шамало, почувствовав недомогание, в последний момент принял решение не продолжать восхождение и вернулся в лагерь. Остальные пять участников продолжили подъем, но вскоре перестали выходить на связь. Оказалось, что альпинисты сорвались с высоты более 6 тыс. м и пролетели вниз почти тысячу метров. Спасшийся спортсмен был эвакуирован из лагеря и доставлен в больницу.