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Свердловчанин оказался единственным выжившим альпинистом в горах Непала

Единственным выжившим в группе альпинистов, покорявших гору Дхаулагири в Непале, оказался свердловчанин. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на Федерацию альпинизма РФ.

Источник: ЕАН

Инцидент произошел 8 октября 2024 года. Когда группа собралась подниматься, житель Свердловской области Валерий Шамало, почувствовав недомогание, в последний момент принял решение не продолжать восхождение и вернулся в лагерь. Остальные пять участников продолжили подъем, но вскоре перестали выходить на связь. Оказалось, что альпинисты сорвались с высоты более 6 тыс. м и пролетели вниз почти тысячу метров. Спасшийся спортсмен был эвакуирован из лагеря и доставлен в больницу.

Валерий профессионально занимается альпинизмом. Детство и юность он провел в Свердловске, закончил гимназию № 9 и уехал учиться в Санкт-Петербург, сообщил e1.

туризм и отдых