«Оружейный барон» из Приморья пойдет под суд в Краснодарском крае

«Добычей» полицейских стали пять пистолетов и несколько револьверов, шесть гладкоствольных ружей, автомат Калашникова калибра 5,45 и пистолет-пулемет «Кедр», а также больше десяти тысяч боеприпасов к оружию. Кроме этого, у задержанных нашлись глушители для различных «стволов», полтора десятка ручных гранат и несколько зарядов для подствольных гранатометов и внушительное количество взрывчатки.