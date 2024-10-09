«Оружейный барон» из Приморья пойдет под суд в Краснодарском крае

На Кубани оперативники и бойцы Росгвардии задержали 65-летнего уроженца Приморья, который пытался продать пистолет с 2,5 тысячами патронов и шкуру амурского тигра. В домах у приморца и его подельника полицейские обнаружили арсенал, достаточный для оснащения небольшой партизанской армии, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Краснодарскому краю.
«Добычей» полицейских стали пять пистолетов и несколько револьверов, шесть гладкоствольных ружей, автомат Калашникова калибра 5,45 и пистолет-пулемет «Кедр», а также больше десяти тысяч боеприпасов к оружию. Кроме этого, у задержанных нашлись глушители для различных «стволов», полтора десятка ручных гранат и несколько зарядов для подствольных гранатометов и внушительное количество взрывчатки.
По мнению полицейских, житель Приморья занимался торговлей оружия в нескольких регионах России.
Задержанным предъявили обвинения в незаконном хранении и обороте оружия и незаконном обороте частей животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Дела уже переданы для рассмотрения в суд.