Выживший после падения с высоты школьник из Башкирии попал в реанимацию

Стало известно состояние 12-летнего школьника из Башкирии, который накануне, 8 октября, провалился в шахту. Мальчику удалось выжить после падения с 12-метровой высоты, однако он получил тяжелые увечья.
Как рассказали в региональном Минздраве, состояние подростка оценивается как стабильное. Школьник в сознании и может говорить. Сейчас врачи Нефтекамской больницы ведут консультации с коллегами из РДКБ и решают вопрос возможной транспортировки ребенка.
Напомним, несчастный случай произошел в здании элеватора в Нефтекамске. Подростка вытащили из шахты с помощью веревки и жестких носилок. Все это время ребенок был в сознании, но пошевелиться не мог.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.