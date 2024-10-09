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Выживший после падения с высоты школьник из Башкирии попал в реанимацию

В Башкирии выживший при падении в шахту мальчик находится в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно состояние 12-летнего школьника из Башкирии, который накануне, 8 октября, провалился в шахту. Мальчику удалось выжить после падения с 12-метровой высоты, однако он получил тяжелые увечья.

Как рассказали в региональном Минздраве, состояние подростка оценивается как стабильное. Школьник в сознании и может говорить. Сейчас врачи Нефтекамской больницы ведут консультации с коллегами из РДКБ и решают вопрос возможной транспортировки ребенка.

Напомним, несчастный случай произошел в здании элеватора в Нефтекамске. Подростка вытащили из шахты с помощью веревки и жестких носилок. Все это время ребенок был в сознании, но пошевелиться не мог.

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