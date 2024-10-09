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Сейсмологи зарегистрировали новое землетрясение в Бурятии 9 октября 2024

Землетрясение произошло на севере Бурятии 9 октября.

Источник: Комсомольская правда

Подземные толчки зарегистрировали сейсмологи на акватории озера Байкал. Известно, что землетрясение в Бурятии 9 октября 2024 затронуло северные районы республики. По данным единой геофизической службы РАН, событию был присвоен 11 энергетический класс.

Землетрясение в Бурятии 9 октября 2024

— Сейсмособытие 54.97, 109.24 зарегистрировали в 04:50:54 по Гринвичу (отстает от Иркутского времени на 8 часов), — сообщают на сайте единой геофизической службы РАН.

Отметим, что сам эпицентр сейсмособытия находился на озере Байкал в 43 километрах южнее села Байкальское Северо-Байкальского района республики.

Землетрясение в Бурятии 9 октября 2024

— На территории района толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, — сообщили в ГУ МЧС Бурятии.

О том какой силы достигли толчки, пока неизвестно.

Напомним, последнее землетрясение в Бурятии произошло 7 октября. Тогда эпицентр находился в 36 километрах на северо-восток от поселка Северомуйска.