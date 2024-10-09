Виновник ДТП со скорой в Челябинске просится на волю

Ребёнок, которому не было и года, фельдшер и водитель скорой помощи погибли в Челябинске в аварии, произошедшей по вине пьяного лихача. Водитель пытался скрыться от преследования ГИБДД, когда протаранил скорую. Россияне оплакивали три унесенные им жизни.
Протаранил скорую помощь
Раннее утро 8 октября 2016 года стало последним в жизни троих челябинцев — водителя скорой помощи, 60-летнего Сергея Федерягина, 26-летнего фельдшера Владислава Исламова и десятимесячного мальчика, которого эта скорая везла в больницу. Кроха умер в стенах лечебного учреждения, а мужчины — на месте ДТП.
А потом врачам и психологам предстояло рассказать 27-летней Алене, что сына больше нет в живых. Женщина держала мальчика в руках и от сильнейшего удара выронила, получила травмы и сама. Долго проходила лечение еще одна пострадавшая в той страшной трагедии, но сумевшая выкарабкаться 22-летняя фельдшер Елизавета Гроза.
Как случилось, что авария произошла ранним утром, ведь в это время суток дороги практически пустые. Выяснилось, что пьяный Александр Филин уходил от преследования ГИБДД, двигаясь вслед за каретой скорой помощи. За 2015 год Филин два раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Honda Civic, как впоследствии окажется, ударила по касательной машину скорой на скорости 170 км/час. От удара такой силы карету скорой отбросило на столб и буквально разорвало на две части.
В этой аварии пострадал и виновник, он получил несколько переломов, поэтому тоже оказался на больничной койке.
В память о погибших
В полдень 9 октября 2016 года машины скорой помощи по всей стране взвыли сиренами в память о безвинных жертвах.
В Сети организовался стихийный флэшмоб в поддержку мамы, потерявшей ребенка, родственников погибших медиков и оставшейся в живых фельдшера Лизы. Россияне плакали вместе с медиками всей России, вспоминали, какими прекрасными людьми были Сергей Федерягин и Владислав Исламов. Наставник погибшего фельдшера Владислава Исламова Евгений Чичев, ставший ему близким другом, рыдал, вспоминая о погибшем. Он говорил, что Влад прикипел к медицине, был корректным на вызовах, несмотря на то, что Евгений переехал в другой город, они созванивались. Исламов обещал приехать в гости, но не успел.
Писали, что Владислав планировал жениться, но его короткую жизнь оборвал пьяный лихач. На похоронах малыша слезы лились рекой не только у родственников, но и совершенно посторонних людей. Люди несли свечи, цветы и игрушки на место ЧП, ими была усыпана земля вокруг столба, в который влетела машина неотложки.
Россияне требовали справедливого наказания убийце троих. Люди писали в комментариях, где же справедливость, один утром на смене спасает малыша — и погибает. Другой в пьяном виде гоняет по городу, убивает троих — и остается в живых.
В память о погибших в Сети создали паблик, полный трагических стихов.
8,5 лет лишения свободы
Первое заседание по делу о резонансном ДТП состоялось в лечебном учреждении ГУФСИН: Филина не рекомендовали транспортировать из больницы. Мужчина был на своих ногах, вину полностью признал. В ходе процесса он настаивал, что имеет на иждивении двоих детей, просил учесть отсутствие судимостей. Однако суд назначил Филину наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также удовлетворил иск потерпевших о компенсации морального вреда в размере четырех миллионов рублей.
Свое наказание Александр Филин пытался облегчить не единожды. Сразу после вынесения приговора виновник ДТП обратился с апелляционной жалобой в Челябинский областной суд. Однако менять срок не стали: ему назначено 8,5 лет при максимальном сроке 9 лет по этой статье Уголовного кодекса. В 2019 году Филин снова попытался смягчить наказание, но ему суд отказал. На условно-досрочное освобождение он подавал и в 2020 году, но тщетно.
Спустя год виновник ДТП все же добился смягчения: его отправили в колонию-поселение.
Как нам сообщили в Челябинском областном суде, апелляционным постановлением Челябинского областного суда от 7 июня 2024 года постановление Копейского городского суда Челябинской области от 7 ноября 2023 года в отношении Филина Александра Сергеевича оставлено без изменений, апелляционная жалоба осужденного — без удовлетворения.
Судя по данным сайта судебных приставов, из назначенных судом четырех миллионов компенсации Филин выплатил пострадавшим лишь малую долю: долг мужчины огромный. Ему осталось отбывать срок менее полугода.
Пользователи соцсетей посчитали: если бы страшное ДТП не случилось, погибший малыш уже ходил бы во второй класс.