Виновник ДТП со скорой в Челябинске просится на волю

В Сети организовался стихийный флэшмоб в поддержку мамы, потерявшей ребенка, родственников погибших медиков и оставшейся в живых фельдшера Лизы. Россияне плакали вместе с медиками всей России, вспоминали, какими прекрасными людьми были Сергей Федерягин и Владислав Исламов. Наставник погибшего фельдшера Владислава Исламова Евгений Чичев, ставший ему близким другом, рыдал, вспоминая о погибшем. Он говорил, что Влад прикипел к медицине, был корректным на вызовах, несмотря на то, что Евгений переехал в другой город, они созванивались. Исламов обещал приехать в гости, но не успел.