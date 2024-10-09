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Предприниматель из Иркутской области выплатил энергетикам более 2,7 миллиона

Мужчина не платил за электроэнергию
Источник: Комсомольская правда

В Ольхонском районе осудили мужчину за причинение имущественного ущерба. Об этом КП-Иркутск сообщил в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, что индивидуальный предприниматель с период с апреля 2017 по ноябрь 2021 работал на базе отдыха. Чтобы сэкономить деньги, он подключил устройство, которое снижала показатели по электроэнергии.

— Из-за того, что счетчики не отражали фактические показатели, энергосбытовой компании причинен ущерб в размере более 2,7 миллионов рублей. Осужденный добровольно отдал все деньги, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге суд признал вину мужчины и приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 17-летнего жителя Братска поставили на учет в полицию из-за вождения мопеда.