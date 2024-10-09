Суд отправил омича на десять лет в колонию за торговлю веществами

Омский районный суд огласил приговор 37-летнему мужчине за сбыт наркотиков. Полицейские задержали омича раньше, чем тот успел продать вещества.
Согласно материалам дела, не позднее 2 мая 2023 года омич нашел в одном из мессенджеров работу, для которой необходимо было заниматься сбытов наркотиков.
Сообщник фигуранта дела передавал ему оптовые партии запрещенных веществ. Позже мужчина делал закладки на территории города и области. Затем осужденный планировал продать их розничным покупателям.
Сотрудники полиции задержали омича раньше, чем тот успел что-либо продать. У мужчины также изъяли более 39 граммов наркотиков, которые были предназначены для сбыта.
Суд признал омича виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в крупном размере») и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев колонии.
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