Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил омича на десять лет в колонию за торговлю веществами

На сбыт «запрещенки» мужчину подтолкнула работа в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

Омский районный суд огласил приговор 37-летнему мужчине за сбыт наркотиков. Полицейские задержали омича раньше, чем тот успел продать вещества.

Согласно материалам дела, не позднее 2 мая 2023 года омич нашел в одном из мессенджеров работу, для которой необходимо было заниматься сбытов наркотиков.

Сообщник фигуранта дела передавал ему оптовые партии запрещенных веществ. Позже мужчина делал закладки на территории города и области. Затем осужденный планировал продать их розничным покупателям.

Сотрудники полиции задержали омича раньше, чем тот успел что-либо продать. У мужчины также изъяли более 39 граммов наркотиков, которые были предназначены для сбыта.

Суд признал омича виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в крупном размере») и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев колонии.

Ранее мы писали, что новосибирцу грозит пожизненное за развоз «запрещенки» по Омску.