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В Башкирии осудили 38-летнюю женщину, пытавшуюся поджечь квартиру пенсионерки

Обидчивая женщина едва не спалила квартиру жительницы Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Кумертау осудили жительницу соседней республики. Женщину обвиняли в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога, сообщает прокуратура Башкирии.

Как установлено в суде, в ноябре прошлого года женщина поругалась с местной жительницей из-за парковочного места. Затаив сильную обиду, гостья Башкирии придумала план мести. Она купила горючую жидкость и сделала коктейль Молотова. Ранним утром она бросила металлическую трубу с закрепленным на ней молотком в окно квартиры и бросила бутылки. Пенсионерка же не растерялась и выкинула коктейли обратно на улицу.

— Причастность подсудимой установлена по результатам генетической и трасологической экспертиз, под весом предъявленных доказательств она признала свою вину, — добавили в прокуратуру.

Суд приговорил женщину к 1,5 годам условно. Также ей назначен год испытательного срока.

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