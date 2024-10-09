В Башкирии осудили 38-летнюю женщину, пытавшуюся поджечь квартиру пенсионерки

Как установлено в суде, в ноябре прошлого года женщина поругалась с местной жительницей из-за парковочного места. Затаив сильную обиду, гостья Башкирии придумала план мести. Она купила горючую жидкость и сделала коктейль Молотова. Ранним утром она бросила металлическую трубу с закрепленным на ней молотком в окно квартиры и бросила бутылки. Пенсионерка же не растерялась и выкинула коктейли обратно на улицу.