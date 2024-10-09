Узнайте, что предначертано судьбой: предсказатель из Бурятии раскрыл, как час рождения влияет на успех и достаток

Настоятель Курумканского дацана и знаменитый предсказатель из Бурятии Еши Намжил лама раскрыл, что на судьбу человека влияет не только год рождения, но и час! Эта деталь поможет узнать свое предназначение, раскрыть скрытые таланты и лучше разобраться в себе.
Итак, согласно буддийской астрологии, в сутках 12 часов. Каждый из них длится по 120 минут и имеет свое название и соответствует одному из двенадцати животных. Точно так же, как в восточном календаре. Считается, что вместе с восходом солнца на Земле неизменно наступает час Дракона. Затем — Змеи, Лошади и далее по порядку. Важно понимать, что в разные даты и в разной местности рассвет наступает в разное время. Для точного расчета будет необходимо заручиться помощью интернета.
1. Введите в поисковой строке браузера запрос: Онлайн калькулятор: Восход и закат солнца.
2. Сервис попросит вас ввести данные: город (выберете город или ближайший к месту рождения населенный пункт) и дату (выберете дату рождения).
3. Смотрите строку «время восхода местное». С этого момента у буддистов начинаются сутки.
4. Теперь необходимо провести некоторые расчеты. Пример:
Я родилась в Ангарске 26 октября 1998 года. В этот день рассвело в 7:48 утра. Следовательно:
С 7:48 до 9:48 — час Дракона.
С 9:48 до 11:48 — час Змеи.
С 11:48 до 13:48 — час Лошади (Коня).
С 13:48 до 15:48 — час Овцы (Барана).
С 15:48 до 17: 48 — час Обезьяны.
С 17:48 до 19:48 — час Петуха (Курицы).
С 19:48 до 21:48 — час Собаки.
С 21:48 до 23:48 — час Свиньи (Кабана).
С 23:48 до 1:48 — час Крысы (Мыши).
С 1:48 до 3:48 — час Быка (Коровы).
С 3:48 до 5:48 — час Тигра.
С 7:48 до 9:48 — час Кролика (Зайца).
Обратите внимание! С наступлением следующих суток круг заканчивается, и счет начинается заново. Я появилась на свет примерно в 9:45, и мой знак — Дракон. Также есть решение для тех, кто не знает точного времени рождения или не хочет занимать себя сложными расчетами.
Важно! Если вы родились летом или зимой, то стоит ориентироваться на последний столбец таблицы «время рождения». Весной и осенью можно пользоваться данными на второго столбца «усредненное время».
Дракон.
В этот час рождаются люди с большими способностями, талантами. Они легко добиваются достатка, известности, власти. Помешать им могут только они сами.
Змея.
Как правило, это добрые, общительные люди. Заметить их можно издалека, так как личности под покровительством Змеи всегда хотят выглядеть безупречно. Но довериться кому-то или нырнуть в близкие отношения для них очень страшно. Даже близких людей стараются держать на расстоянии. Причина — боязнь быть обманутым и преданным. Еще одна привычка: не жаловаться, даже если силы на исходе.
Лошадь (Конь).
В час Лошади на свет появляются отзывчивые и искренние личности. В компании они ведут себя шумно и не стесняются говорить и петь во весь голос. Из-за своей неуклюжести нередко становятся главными героями казусов, а невзначай обидеть кого-то — для них обычное дело. Если вы им понравились, они будут дорожить эти отношениями. К слову, завязать отношения, будь то дружба или любовь, для «Лошадей» проще простого.
Овца (Баран).
Такой человек живет по правилам, законам, традициям, всегда старается их соблюдать. Он дисциплинирован, сдержан, а также отличается скромностью. Иногда это выходит ему боком: многих раздражает присущая ему предсказуемость, а в молодости есть риск остаться незамеченным или недооцененным. Однако рано или поздно человек добьется своего.
Обезьяна.
Эмоциональные, артистичные, любят приукрасить историю или сгустить краски. Благодаря оптимизму и умению веселиться, считается душой любой компании. Да и сами «Обезьяны» не против того, чтобы быть в центре внимания. Также их сильные стороны: миролюбие, склонность к компромиссам. Из таких людей получаются лучшие соседи и домочадцы. При этом обидчивости им не занимать. Дуются даже по пустякам, но быстро отходят.
Петух (Курицы).
Это сильные личности, лидеры. Они стараются все подчинить своей воле и ради цели готовы свернуть горы. Нередко бывают одиночками с гордым характером. Обожают похвалу и признание. Их близкие всегда находятся под крылом и окружены заботой.
Собака.
Легкий на подъем человек, преданный, верный, любящий поговорить по душам, но при этом ранимый и обидчивый. Это отличный помощник, лучший заместитель, прекрасный друг. Ради товарища пойдет на все. Но пристрастие «Собаки» к болтовне часто утомляет, а порой выходит ей боком. Увлекаясь, человек может наговорить лишнего.
Свинья (Кабан).
Оптимисты, которые никогда не унывают и всегда найдут повод для радости. Все у них получается само собой и играючи. В чем секрет? Рожденные в час Свиньи не знают сами. Их трудно обидеть, по крайней мере, они никогда не покажут вида и не будут демонстративно обижаться и уж, тем более, мстить. Обычно живут в достатке, любят выглядеть красиво и покорять окружающих красноречием. Однако нередко бывают недовольны собой из-за излишней требовательности, строгости к себе.
Крыса (Мышь).
Родившиеся в этот час счастливые и удачливые. Куда бы они пошли, их будет преследовать достаток. А гармония — их второе имя. Покладистый характер, выносливость, умение подстроиться под любые условия и «живучесть» — сильные стороны этих личностей. Также они абсолютно со всеми могут найти общий язык.
Бык (Корова).
Человек часа Коровы трудолюбив, целеустремлен и уперт. Благодаря собственной надежности и неизменности может долго и упорно идти навстречу к желаемому. Обладает прямодушным характером — что думает, то и говорит.
Тигр.
Настоящий счастливчик, который добивается своего. Одновременно преимущество и недостаток — импульсивный, страстный характер. Терпеть не может подчиняться чужому влиянию, подстраиваться под кого-то, оттого тяжело уживается с кем-либо. Во всех делах и сферах жизни выкладывается на все 100.
Кролик (Заяц).
Им судьбой предначертано идти по карьерной лестнице и добиваться признания. Легко могут начать все сначала, а если понадобится, повернуть русло реки и следовать дальше. Не страдают от нужды, одиночества и тоски. Не в их стиле и характере.