В Омской области легковушка врезалась в грузовик

Ранее мы сообщали, что в Омской области водитель сбил пешехода, перебегавшего трассу. Полицейские, прибывшие на место, постановили, что авария произошла в 4 утра. Водитель автомобиля сбил пешехода, который перебегал проезжую часть. Мужчина скончался на месте.