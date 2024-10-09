В Омской области легковушка врезалась в грузовик

УМВД России по Омской области сообщило об аварии, которая произошла на автодороге Челябинск—Новосибирск, в районе 812 км.
Прибывшие на место полицейские установили, что водитель «Шевроле Нива» выехал «встречку» и столкнулся с грузовым автомобилем «Фусо Кантер». В результате аварии водителю легковушки понадобилась помощь медиков. Предположительно, мужчина совершил необоснованный маневр, почувствовав недомогание в дороге.
Ранее мы сообщали, что в Омской области водитель сбил пешехода, перебегавшего трассу. Полицейские, прибывшие на место, постановили, что авария произошла в 4 утра. Водитель автомобиля сбил пешехода, который перебегал проезжую часть. Мужчина скончался на месте.