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Потратил на развлечения: работник автосалона украл деньги из кассы в Хабаровске

Сотрудник фирмы украл 50 тысяч рублей в Хабаровске.

В Хабаровске сотрудник автомобильной фирмы украл 50 тысяч рублей из кассы офиса. Представитель компании сообщил в полицию о пропаже денег. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

К хищению причастен 26-летний работник предприятия. Молодого человека задержали, он признался, что потратил похищенные средства на развлечения.

«При обыске по месту его проживания полицейские изъяли мобильный телефон и рацию в счет погашения ущерба», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия молодой человек находится под подпиской о невыезде.