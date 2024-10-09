В Красноярском крае пенсионеры стали курьерами обокравших их мошенников

В Железногорске пенсионеры отдали больше 6 млн рублей телефонным мошенникам, а затем стали их курьерами. Об этом рассказали в краевой полиции.
Супругов-пенсионеров обманули по стандартной схеме. Мошенники запугали мужа и жену тем, что с их счетов пытаются украсть деньги для отправки в недружественную страну и заверили, что паре грозит статья за пособничество терроризму. Железногорцы перевели аферистам 6 млн рублей.
Затем женщина, общаясь с «куратором», получила задание. Мошенники попросили ее помочь с переводом денег другим жителям Железногорска. Куратор заверил, что средства людей тоже находились под угрозой.
Теперь пенсионерку подозревают в пяти эпизодах мошенничества. У супругов конфисковали автомобиль и сотовые телефоны. В ближайшее время ценное имущество арестуют, чтобы возместить материальный ущерба потерпевшим.
Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На допросе она раскаялась и сказала, что только теперь понимает, кому помогала на самом деле.
«Полиция предупреждает: выполняя поручения незнакомцев, связанные с чужими деньгами, вы становитесь соучастником преступления! Просьба или требование забрать у другого человека деньги и перевести их на какие-либо счета может поступить только от аферистов», — рассказали о последствиях подобных действий в полиции.
За выполнение таких поручений грозит уголовная ответственность за мошенничество.