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В Красноярском крае пенсионеры стали курьерами обокравших их мошенников

В Красноярском крае пенсионеры отдали больше 6 млн рублей телефонным мошенникам, а затем стали их курьерами.

Источник: Freepik

В Железногорске пенсионеры отдали больше 6 млн рублей телефонным мошенникам, а затем стали их курьерами. Об этом рассказали в краевой полиции.

Супругов-пенсионеров обманули по стандартной схеме. Мошенники запугали мужа и жену тем, что с их счетов пытаются украсть деньги для отправки в недружественную страну и заверили, что паре грозит статья за пособничество терроризму. Железногорцы перевели аферистам 6 млн рублей.

Затем женщина, общаясь с «куратором», получила задание. Мошенники попросили ее помочь с переводом денег другим жителям Железногорска. Куратор заверил, что средства людей тоже находились под угрозой.

Со слов пенсионерки, мошенники гарантировали ей, что вернут средства, если она поможет. Выполняя указания аферистов, женщина забирала деньги земляков и переводила на счета преступников. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей.

Теперь пенсионерку подозревают в пяти эпизодах мошенничества. У супругов конфисковали автомобиль и сотовые телефоны. В ближайшее время ценное имущество арестуют, чтобы возместить материальный ущерба потерпевшим.

Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На допросе она раскаялась и сказала, что только теперь понимает, кому помогала на самом деле.

«Полиция предупреждает: выполняя поручения незнакомцев, связанные с чужими деньгами, вы становитесь соучастником преступления! Просьба или требование забрать у другого человека деньги и перевести их на какие-либо счета может поступить только от аферистов», — рассказали о последствиях подобных действий в полиции.

За выполнение таких поручений грозит уголовная ответственность за мошенничество.