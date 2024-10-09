Медведь забрёл на дачный участок в Усть-Илимске

В полицию обратился местный житель, рассказав, что медведь повредил ограждение его дачного участка, который находится в городской черте, и съел с дерева яблоки.
— Я приехал на дачу в дневное время и обнаружил разломанный забор, после чего сообщил об этом в отдел полиции. Сам я дикое животное не видел, но слышал, что ранее такие выходы зверя уже фиксировались, — поделился мужчина.
Сотрудники осмотрели прилегающую территорию, однако медведя нигде не обнаружили. Участковыми уполномоченными по данному факту проводится проверка.
Полицейские призывают граждан избегать встреч с медведями, стараться не посещать лесные зоны там, где заметили хищника, а в случае обнаружения дикого животного — спокойно и не провоцируя зверя покинуть место, после чего сообщить о случившемся в полицию по телефону 02 (с сотового 102).