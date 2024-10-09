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Медведь забрёл на дачный участок в Усть-Илимске

Медведь забрёл на дачный участок в Усть-Илимске. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

В полицию обратился местный житель, рассказав, что медведь повредил ограждение его дачного участка, который находится в городской черте, и съел с дерева яблоки.

— Я приехал на дачу в дневное время и обнаружил разломанный забор, после чего сообщил об этом в отдел полиции. Сам я дикое животное не видел, но слышал, что ранее такие выходы зверя уже фиксировались, — поделился мужчина.

Сотрудники осмотрели прилегающую территорию, однако медведя нигде не обнаружили. Участковыми уполномоченными по данному факту проводится проверка.

Полицейские призывают граждан избегать встреч с медведями, стараться не посещать лесные зоны там, где заметили хищника, а в случае обнаружения дикого животного — спокойно и не провоцируя зверя покинуть место, после чего сообщить о случившемся в полицию по телефону 02 (с сотового 102).

флора и фауна