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В Перми пенсионер выкидывает кошек из окна

Волонтеры приюта для животных «Счастливый хвост» сообщили о том, что в Перми 11-ти кошкам грозит опасность. Питомцы живут в семье пожилой пары, где мужчина ненавидит кошек и уже выкидывал их из окна.

Источник: Freepik

О ситуации рассказала одна из волонтеров приюта «Счастливый хвост». Семья, где сейчас живут кошки, состоит из трех человек: пожилая супружеская пара и их сын с инвалидностью.

У женщины 11 кошек, сама она недавно перенесла инсульт и с трудом ходит, зрение она также почти потеряла. Ее муж ненавидит кошек и несколько раз выкидывал их из окна. Пока что пенсионер на даче, но скоро вернется домой и неизвестно, что будет с питомцами.

Волонтеры просят пермяков о помощи пристроить кошек, пока они еще все живы и мужчина не навредил им.

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