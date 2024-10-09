В Перми пенсионер выкидывает кошек из окна

О ситуации рассказала одна из волонтеров приюта «Счастливый хвост». Семья, где сейчас живут кошки, состоит из трех человек: пожилая супружеская пара и их сын с инвалидностью.
У женщины 11 кошек, сама она недавно перенесла инсульт и с трудом ходит, зрение она также почти потеряла. Ее муж ненавидит кошек и несколько раз выкидывал их из окна. Пока что пенсионер на даче, но скоро вернется домой и неизвестно, что будет с питомцами.
Волонтеры просят пермяков о помощи пристроить кошек, пока они еще все живы и мужчина не навредил им.