В Перми пенсионер выкидывает кошек из окна

У женщины 11 кошек, сама она недавно перенесла инсульт и с трудом ходит, зрение она также почти потеряла. Ее муж ненавидит кошек и несколько раз выкидывал их из окна. Пока что пенсионер на даче, но скоро вернется домой и неизвестно, что будет с питомцами.