Вооруженный топором житель Башкирии угрожал экс-супруге и дочери убийством.

В Белорецком районе перед судом предстанет 45-летнего жителя села Тирлянский, который с топором в руках напал на бывшую жену и дочь. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел в июле, в полицию позвонила девушка сказала, что нетрезвый отец гоняет её с матерью по селу и угрожает расправой.
Стражи порядка выяснили, что по указанному адресу проживают подозреваемый с бывшей супругой, а их 22-летняя дочь приехала в гости из соседнего города. Вечером глава семьи вернулся с работы «на взводе» и «под градусом». Он начал беспричинно скандалить и наносить удары руками домочадцам. Опасаясь гнева мужчины, женщины выбежали в чём были за ворота дома, но вскоре вернулись, чтобы взять одежду и обувь. В этот момент дебошир схватил топор, стал им замахиваться в сторону своей семьи и угрожать убийством. Женщина с дочерью спасались бегством, а подозреваемый попытался их догнать, к счастью, безуспешно. Вскоре его удалось успокоить.
Сельчанин стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. Он признал свою вину, но от дачи показаний отказался, пояснив лишь, что реальных намерений убивать кого-либо у него не было. В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас расследование завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд.