Вооруженный топором житель Башкирии угрожал экс-супруге и дочери убийством.

Стражи порядка выяснили, что по указанному адресу проживают подозреваемый с бывшей супругой, а их 22-летняя дочь приехала в гости из соседнего города. Вечером глава семьи вернулся с работы «на взводе» и «под градусом». Он начал беспричинно скандалить и наносить удары руками домочадцам. Опасаясь гнева мужчины, женщины выбежали в чём были за ворота дома, но вскоре вернулись, чтобы взять одежду и обувь. В этот момент дебошир схватил топор, стал им замахиваться в сторону своей семьи и угрожать убийством. Женщина с дочерью спасались бегством, а подозреваемый попытался их догнать, к счастью, безуспешно. Вскоре его удалось успокоить.