«Сумма превысила 22 тысячи рублей». В Минске пенсионерка три года получала пенсию умершего мужа, пользуясь его картой

В ведомстве обратили внимание на то, что благодаря работе сотрудников Октябрьского РУВД Минска, удалось выяснить, как все было на самом деле. Сказано, что несколько лет назад женщина вместе со своим мужем поехали в гости к дочери в одну из стран ЕС, где мужчина умер.