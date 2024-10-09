«Сумма превысила 22 тысячи рублей». В Минске пенсионерка три года получала пенсию умершего мужа, пользуясь его картой

В Минске 74-летняя пенсионерка три года получала пенсию умершего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в конце 2023 года в милицию обратилась 74-летняя жительница Минска, которая сообщила, что ее муж уехал за границу и перестал выходить на связь. По указанному факту было заведено уголовное дело о безвестном исчезновении. Также был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
В ведомстве обратили внимание на то, что благодаря работе сотрудников Октябрьского РУВД Минска, удалось выяснить, как все было на самом деле. Сказано, что несколько лет назад женщина вместе со своим мужем поехали в гости к дочери в одну из стран ЕС, где мужчина умер.
Уточняется, что, вернувшись в Беларусь, пенсионерка попросила своего знакомого, который похож на ее покойного супруга, оформить доверенность от его имени на право распоряжаться собственным имуществом. Так, получив документ, женщина переписала квартиру на дочь, а также продала автомобиль, дачу.
Кроме того, удалось установить, что пенсионерка на протяжении трех лет пользовалась банковской картой умершего мужа, куда начислялась пенсия. Когда срок действия карты истек, то женщина сообщила о пропаже супруга в милицию.
«Сумма ущерба превысила 22 тысячи рублей», — уточнили в минской милиции.
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