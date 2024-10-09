Министра Башкирии оштрафовали на 10 тысяч рублей

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин получил штраф за недостижение целевых показателей национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, в 2021 году между минздравом России и правительством РБ было заключено соглашение, в рамках которого предоставлялись субсидии на строительство и ремонт медицинских объектов и закупку оборудования в учреждения, однако из-за отстутвия контроля со стороны регионального профильного ведомства некоторые мероприятия не уложились в срок.
Так, был сорван капитальный ремонт в 22 медучреждениях, также не закуплено более трех тысяч медоборудования и не была построена больница № 9 в Затоне.
За срыв сроков Рахматуллин был оштрафован на 10 тысяч рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.