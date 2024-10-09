Министра Башкирии оштрафовали на 10 тысяч рублей

Как рассказали в ведомстве, в 2021 году между минздравом России и правительством РБ было заключено соглашение, в рамках которого предоставлялись субсидии на строительство и ремонт медицинских объектов и закупку оборудования в учреждения, однако из-за отстутвия контроля со стороны регионального профильного ведомства некоторые мероприятия не уложились в срок.