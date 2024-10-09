Подозреваемую в убийстве младших сестер школьницу из Тольятти ждет психэкспертиза

Напомним, двух малышек, которым было 2 и 5 лет, нашли убитыми на балконе в квартире на улице Лизы Чайкиной в Тольятти вечером 8 октября 2024 года. Их тела, на которых были множественные ножевые ранения, нашла 10-летняя сестра. При этом с малышками в квартире должна была находиться еще одна старшая сестра — 13-летняя школьница. Однако ее в квартире не оказалось. Позднее выяснилось, что она ушла гулять в парк. В переписке с матерью школьница заявила, что это именно она убила младших сестер. И даже посмеялась над этим.