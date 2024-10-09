Подозреваемую в убийстве младших сестер школьницу из Тольятти ждет психэкспертиза

Школьницу из Тольятти, которую подозревают в убийстве младших сестер, ждет психиатрическая экспертиза. Это стандартная процедура в рамках расследования подобного рода уголовных дел.
«В рамках возбужденного уголовного дела действительно будут проведены все следственные действия, включая и судебно-психиатрическую экспертизу. Вместе с тем уголовной ответственности в соответствии с п. 2 ст. 20 УК РФ подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 14-летнего возраста», — рассказал «КП-Самара» адвокат Александр Лукин.
Напомним, двух малышек, которым было 2 и 5 лет, нашли убитыми на балконе в квартире на улице Лизы Чайкиной в Тольятти вечером 8 октября 2024 года. Их тела, на которых были множественные ножевые ранения, нашла 10-летняя сестра. При этом с малышками в квартире должна была находиться еще одна старшая сестра — 13-летняя школьница. Однако ее в квартире не оказалось. Позднее выяснилось, что она ушла гулять в парк. В переписке с матерью школьница заявила, что это именно она убила младших сестер. И даже посмеялась над этим.
Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». На ситуацию уже обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования. Также проверку проводит прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку работе органов профилактики.