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Годовалая девочка разлила на себя горячий кофе и оказалась в реанимации

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Годовалая девочка случайно развернула кружку с горячим кофе и попала в реанимационное отделение больницы в Глуске, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в районном центре вечером во вторник, 8 октября. Девочка 2023 года рождения задела кружку одного из родителей и обожглась.

«Ребенок госпитализирован с ожогами 18% тела», — уточнили в МЧС.

Там отметили, что ожоги — одни из наиболее распространенных бытовых травм, которым подвержены дети. Чаще всего они случаются в результате воздействия горячих жидкостей, пламени и раскаленных предметов.

В МЧС напомнили, что не следует разрешать детям находиться близко у горячей плиты, костра, отопительной печи, утюга или чайника и не оставлять горячие кастрюли, сковороды, чашки на краю стола либо на плите.

здоровье