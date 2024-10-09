Годовалая девочка разлила на себя горячий кофе и оказалась в реанимации

Инцидент произошел в районном центре вечером во вторник, 8 октября. Девочка 2023 года рождения задела кружку одного из родителей и обожглась.
«Ребенок госпитализирован с ожогами 18% тела», — уточнили в МЧС.
Там отметили, что ожоги — одни из наиболее распространенных бытовых травм, которым подвержены дети. Чаще всего они случаются в результате воздействия горячих жидкостей, пламени и раскаленных предметов.
В МЧС напомнили, что не следует разрешать детям находиться близко у горячей плиты, костра, отопительной печи, утюга или чайника и не оставлять горячие кастрюли, сковороды, чашки на краю стола либо на плите.