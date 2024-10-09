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В Турции перевернулся автобус с петербургскими туристами

В Турции перевернулся автобус с петербургскими туристами. По данным 78.ru, всех, кто находился на задних рядах, госпитализировали.

ДТП произошло в курортном городе Фетхие, который расположен на юго-западе страны. Ночью 8 октября туристов везли из отеля в аэропорт Даламана. Предположительно, из-за слишком высокой скорости водитель не справился с управлением, и автобус несколько раз перевернулся.

Всего в момент аварии в салоне находилось 11 человек. Пассажиры с задних рядов были госпитализированы, остальных доставили в аэропорт. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский альпинист погиб при восхождении на гору Дхаулагири в Непале.