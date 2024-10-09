В Турции перевернулся автобус с петербургскими туристами

ДТП произошло в курортном городе Фетхие, который расположен на юго-западе страны. Ночью 8 октября туристов везли из отеля в аэропорт Даламана. Предположительно, из-за слишком высокой скорости водитель не справился с управлением, и автобус несколько раз перевернулся.
Всего в момент аварии в салоне находилось 11 человек. Пассажиры с задних рядов были госпитализированы, остальных доставили в аэропорт. Выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский альпинист погиб при восхождении на гору Дхаулагири в Непале.