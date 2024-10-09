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Пожар в Феодосии — что сейчас происходит на горящей нефтебазе

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. Пожар в Феодосии на нефтяном терминале тушат третий день, над нефтебазой по-прежнему поднимаются клубы дыма, на месте продолжают работать пожарные расчеты и правоохранители. Что происходит возле пылающего объекта и в городе — в материале РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Горение на объекте продолжается — плотный столб черного дыма виден из всех точек города. В целях безопасности к этому времени из опасной зоны эвакуировали 1129 человек, сообщил утром в среду глава Феодосии Игорь Ткаченко. Люди находятся в трех пунктах временного размещения на базе гостиниц и пансионатов. Им предоставили номера, питание и все необходимое.

Движение в районе нефтебазы по-прежнему ограничено, транспорт пускают в объезд. за три дня местные жители уже привыкли к особенностям логистики и зону ЧС объезжают. Съезд с трассы «Таврида» на автодорогу Феодосия-Владиславовка открыт со вчерашнего вечера. Заторов на дорогах к этому времени нет. Общественный транспорт ходит в обычном режиме, все городские объекты открыты и работают.

Вместе с сотрудниками экстренных служб на месте работают специалисты Роспотребнадзора. По состоянию на утро среды отобрано уже более 260 проб воздуха на предмет превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Мониторинг продолжается и будет вестись до полной ликвидации возгорания.

На фоне ситуации с пожаром на нефтебазе в городе существуют перебои с водой, сообщает компания «Вода Крыма».

«В системе водоснабжения населенных пунктов снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды», — предупредили на предприятии.

Уточняется, что речь идет о микрорайоне Ближние Камыши, селе Береговом и поселке Приморском. Абонентов обещают обеспечить привозной водой.

Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуацией техногенного характера продолжаются. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Уже работает комиссия по оценке нанесенного ущерба. Подать заявление о пострадавшем имуществе жители близлежащих районов могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. Ночью с 7 на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан, проживающих в районе Черноморской набережной, — в ПВР во второй день доставили 1047 человек. Позже началась эвакуация жителей микрорайона Северный.

В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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