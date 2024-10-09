Пожар в Феодосии — что сейчас происходит на горящей нефтебазе

Движение в районе нефтебазы по-прежнему ограничено, транспорт пускают в объезд. за три дня местные жители уже привыкли к особенностям логистики и зону ЧС объезжают. Съезд с трассы «Таврида» на автодорогу Феодосия-Владиславовка открыт со вчерашнего вечера. Заторов на дорогах к этому времени нет. Общественный транспорт ходит в обычном режиме, все городские объекты открыты и работают.