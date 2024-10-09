Уфимские врачи просверлили бляшку из артерии пациента

По его словам, на операционном столе оказался пациент, у которого обнаружили кальцинированную бляшку, сузившую просвет артерии на 90%. Мужчине грозил инфаркт миокарда. Врачам пришлось действовать нестандартно, ведь обычную открытую операцию из-за проблем со здоровьем проводить пациенту было нельзя, а из-за оставшегося узкого прохода установить стент и восстановить кровообращение было невозможно.