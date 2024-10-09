Уфимские врачи просверлили бляшку из артерии пациента

В Уфе врачи кардиоцентра внедряют новые технологии для лечения пациентов. Об одном из таких современных способов борьбы с поражением артерии рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, на операционном столе оказался пациент, у которого обнаружили кальцинированную бляшку, сузившую просвет артерии на 90%. Мужчине грозил инфаркт миокарда. Врачам пришлось действовать нестандартно, ведь обычную открытую операцию из-за проблем со здоровьем проводить пациенту было нельзя, а из-за оставшегося узкого прохода установить стент и восстановить кровообращение было невозможно.
Тогда медики решили пробурить бляшку, то есть сделать ротационную атерэктомию. Врачам удалось добиться хорошего просвета и спасти жизнь пациенту.
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