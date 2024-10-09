Житель Казани отдал мошенникам 10 млн руб., пытаясь заработать на инвестициях

Потерпевший рассказал полиции, что с января по октябрь текущего года он перевел около 10 млн. руб. неизвестным, которые представились финансовыми помощниками. Среди переведенных средств более 8 млн. руб. составляли личные сбережения казанца. Остальную часть денег мужчина взял в кредит. Спустя время потерпевший понял, что не может вывести свой доход и обратился в полицию.