Более полукилограмма марихуаны изъяли у жителя Ушачей

В поле зрения правоохранителей попал водитель одного из частных предприятий. Недалеко от дома его задержали сотрудники управления по наркоконтролю совместно с коллегами из Ушачского РОВД.
При себе у 31-летнего мужчины, а также у него дома во время последующего осмотра, сотрудники обнаружили и изъяли свыше полукилограмма опасного наркотического средства.
Следователи в отношении фигуранта возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Оперативники устанавливают причастность жителя райцентра к сбыту марихуаны.