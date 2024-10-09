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Более полукилограмма марихуаны изъяли у жителя Ушачей

9 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Ушачей, который хранил более полукилограмма марихуаны, стал фигурантом уголовного дела. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

В поле зрения правоохранителей попал водитель одного из частных предприятий. Недалеко от дома его задержали сотрудники управления по наркоконтролю совместно с коллегами из Ушачского РОВД.

При себе у 31-летнего мужчины, а также у него дома во время последующего осмотра, сотрудники обнаружили и изъяли свыше полукилограмма опасного наркотического средства.

Следователи в отношении фигуранта возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Оперативники устанавливают причастность жителя райцентра к сбыту марихуаны.